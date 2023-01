Stock: Wie gesagt, die geopolitische Situation beeinflusst auch unsere Arbeit. Aber polizeiliche Zusammenarbeit findet über Interpol weiterhin statt. Wir haben unsere Kanäle zu Russland für den Informationsaustausch nach dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 offengelassen. Unsere Mitgliedstaaten entscheiden, diese zu nutzen oder nicht. Und sie werden in gewissem Umfang weiter genutzt, auch zur Bekämpfung von kriminellen Cyber-Gruppierungen in Russland.

SPIEGEL: Können Sie ein konkretes Beispiel dafür nennen, wo die Zusammenarbeit mit Russland, trotz aller politischen Differenzen, Früchte trägt?

Stock: Wir haben vor einiger Zeit geholfen, einen fünfjährigen Jungen zu retten, der in Russland entführt worden war, um ihn sexuell zu missbrauchen und mutmaßlich zu töten. Die Ausgangsinformation kam von US-Behörden, die im Internet Hinweise auf die Straftat fanden. Mein Team konnte helfen, den Entführungsort des Jungen in Russland zu bestimmen. Ein russisches Spezialkommando konnte ihn letztlich befreien. Dieser Fall beschreibt das Prinzip von Interpol.