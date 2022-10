Aktivisten haben eine Live-Nachrichtensendung des iranischen Staatsfernsehens gehackt und Kritik am repressiven Vorgehen gegen Frauen geübt. »Das Blut der Jugend klebt an euren Händen«, war während der Nachrichtensendung am Samstagabend zur besten Sendezeit auf den Bildschirmen zu lesen. Über dem Gesicht des obersten geistlichen Führers Ali Chamenei wurden ein Fadenkreuz und Flammen eingeblendet. »Schließt euch uns an und erhebt euch«, hieß es dazu in einer Botschaft in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.