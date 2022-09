Eine Gruppe aus dem Umfeld des Kollektivs Anonymous reklamierte in einem Telegram-Kanal den Angriff für sich und gab als Grund ihre Solidarität mit den Protesten in Iran nach dem Tod von Mahsa Amini an. Die Angaben ließen sich nicht verifizieren. Die Website der Zentralbank war nach Angaben entsprechender Prüfdienste im Internet weltweit abgeschaltet. Auch Regierungsseiten und ein staatlicher TV-Sender sollen Ziel der breit angelegten Attacke gewesen sein.