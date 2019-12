Weihnachtlicher IT-Support Acht Aufgaben für den Computerexperten in Ihrer Familie

Es gehört in vielen Familien zu den Feiertagsritualen wie das gemeinsame Singen oder der Kirchgang: die mehr oder weniger freiwillige weihnachtliche Computerhilfe. "Kannst Du nachher nochmal kurz meinen Rechner angucken?" oder "Ich bekomme da seit Längerem eine komische Fehlermeldung" oder "Plötzlich war das einfach weg" sind gefürchtete Sätze bei denjenigen Familienmitgliedern, die sich in Computerdingen besser auskennen als die anderen.

Für die wiederum ist der - womöglich seltene - Besuch des IT-Cracks in der Verwandtschaft oft mit der großen Hoffnung verbunden, dass sich das ein oder andere leidige Computerproblem endlich lösen lässt.

Und es ist Weihnachten. Auch wenn es nervt, kann teils selbst simpelste Computerhilfe echte Festtagsstimmung erzeugen. Und wer mit System an die Sache herangeht, kann manches künftige Problem sogar vermeiden.

Wichtig ist dabei: Geduld und gegenseitiges Verständnis. Nehmen Sie ein paar Plätzchen mit zum erklärungsbedürftigen Gerät und machen es sich davor zusammen gemütlich. Und egal, ob Sie helfen oder Ihnen geholfen wird: Solche Hilfe ist durchaus als Weihnachtsgeschenk zu verstehen. Denn nur weil sich jemand mit Computern auskennt, ist es keineswegs selbstverständlich, diese lästigen Arbeiten zu übernehmen. Da ist mindestens ein dickes Dankeschön fällig.

Hier sind acht sinnvolle Aufgaben für den Weihnachtsbesuch:

South_agency/ E+/ Getty Images

1. Ein Back-up erstellen

Bevor der familiäre Computer-Weihnachtsputz beginnt, sollten erst einmal alle Daten gesichert werden. Das ist ohnehin sinnvoll, falls mal eine Datei "ganz plötzlich verschwunden" sein sollte oder ein Verschlüsselungstrojaner eines Tages mal alle Dateien verschlüsselt. "Kein Backup, kein Mitleid" lautet in solchen Fällen ein sarkastischer Spruch in Nerd-Kreisen.

Zumindest der eigenen Familie sollte man also wenigstens ein Back-up spendieren - und zeigen, wie so etwas selbst regelmäßig gemacht werden kann. Der IT-Sicherheitsexperte Tim Berghoff von der Firma G Data sagt: "Wer ganz sicher gehen will, erstellt zwei Sicherungen - eine bleibt bei der Familie, eine wird anderswo gelagert."

2. Unnütze Programme löschen

Zum Jahresende bietet es sich an, auszumisten: Programme und Apps, die nicht (mehr) gebraucht werden, sollten bei dieser Gelegenheit vom Computer oder Smartphone fliegen. Auch Geräte, die zu Weihnachten verschenkt werden, sind einen Blick wert: Oft werden sie mit jeder Menge sogenannter Crapware oder Bloatware ausgeliefert.

Für die Entscheidung, welche Programme verzichtbar sind, hat IT-Experte Berghoff einen Tipp: "Ich frage immer nach, was das Programm eigentlich tut. Weiß es der Nutzer gar nicht mehr oder hat er es seit Monaten nicht genutzt, hat es auf dem Gerät oft nichts mehr verloren."

3. Updates installieren

Und zwar alle - und das auf allen genutzten Geräten, vom Handy bis zum Smart-TV. Update-Benachrichtigungen lassen sich übers Jahr hinweg wunderbar wegklicken, das weiß wohl jeder - und manche Uralt-Version eines Programms könnte auch dann noch irgendwo schlummern, wenn das Einspielen von Updates automatisiert wurde.

4. Einen Virenscan machen

Anwerfen und abwarten: In der Zeit, in der ein Virenscan läuft, kann man sich anderen Dingen zuwenden und beispielsweise ein bis fünf Tassen Glühwein schlürfen.

5. Kurzer Passwort-Check

Nein, niemand soll nach Passwörtern fragen oder sie verraten müssen. Aber ein paar abstrakte Nachfragen sind möglich: Wird irgendein Passwort mehrfach verwendet? Das sollte nicht der Fall sein. Sind die Passwörter lang genug, enthalten Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen?

Tipps zu starken Passwörtern gibt es hier. Warum aber generierte Passwörter bei Experten als besser gelten als ausgedachte, lesen Sie hier. Entsprechend kann der oft empfohlene regelmäßige Passwort-Wechsel in bestimmten Fällen sogar schädlich sein, wenn etwa immer nur eine Zahl innerhalb des Passworts geändert wird.

Und, wenn man schon dabei ist: Was ist eigentlich mit den Passwörtern für Router, Kühlschrank oder Fernseher? Es bietet sich eventuell an, bei dieser Gelegenheit einen leicht bedienbaren Passwortmanager einzurichten, wenn noch keiner genutzt wird.

6. Mehrfaktor-Authentifizierung aktivieren

Viele Dienste bieten eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) (lesen Sie hier mehr dazu), bei der zusätzlich zur Passworteingabe beispielsweise ein Code aufs Handy verschickt wird. Das Prinzip ist schnell erklärt und schnell begriffen. "Es macht kaum Arbeit, das einzurichten", sagt Berghoff, "aber es erhöht die Sicherheit um ein Vielfaches."

7. Privatsphäre-Einstellungen checken

Zum digitalen Weihnachtsputz kann auch gehören, einmal die Privatsphäre- und Datenschutzeinstellungen zu prüfen - am Rechner, auf Mobilgeräten und bei Online-Diensten. Welche Informationen sind wo sichtbar? Welche Daten landen automatisch in irgendeinem Cloud-Speicher, obwohl das gar nicht gewünscht ist? Welche Apps verraten den Standort, und ist das gewollt? Welche haben Zugriff aufs Adressbuch?

Die Liste ließe sich endlos weiterführen, deshalb zuerst bei den Nutzern nachfragen: Was soll ihrer Meinung nach auf keinen Fall bekannt oder geteilt werden?

8. Hardware-Check

"Wenn man an Weihnachten nach Hause kommt, sollte man sich auch die Hardware anschauen. Ist sie noch intakt und schnell genug?", meint IT-Sicherheitsexperte Berghoff. " Wenn der Akku nur noch 30 Minuten hält, das Display Pixelfehler hat, einzelne Tasten haken und es minutenlang dauert, bis eine Anwendung gestartet ist, sollte man dem Nutzer schonend beibringen, dass es langsam Zeit wird für einen Nachfolger oder ein Upgrade."

Und das Wichtigste: Viel reden

An einem Tag lässt sich keineswegs alles klären und neu einrichten - und oft ist das auch nicht nötig. Braucht die Person, um die es geht, einen VPN-Dienst? Wird sie ein frisch eingerichtetes PGP wirklich nutzen? Es sollten nur sinnvolle Neuerungen eingeführt werden, die wirklich gewollt und problemlos nutzbar sind.

Dazu muss jeder Schritt gut erklärt werden, damit nicht mehr Fragen auftauchen als vorher. "Man sollte sich so viel Zeit wie möglich nehmen", sagt Berghoff. "Sonst kommt nach der Heimfahrt schnell der erste Anruf: 'Du hast mir das eingerichtet, Du musst mir jetzt auch helfen." In erster Linie gilt es also dafür zu sorgen, dass weniger technikaffine Familienmitglieder kleinere Probleme selbst lösen lernen. Dann dürfte beim nächsten Weihnachten auch nicht mehr ganz so viel zu tun sein.