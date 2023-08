Bis zuletzt im Board of Directors

Nachdem Warnock im Jahr 2000 als CEO und im Jahr 2001 als CTO zurückgetreten war, blieb er dem Unternehmen bis August 2023 als Mitglied des sogenannten Board of Directors verbunden. Bis 2017 war er dessen Vorsitzender.

Warnock und Geschke sind in den USA 2009 mit der National Medal of Technology and Innovation ausgezeichnet worden, einer prestigeträchtigen Ehrung für Wissenschaftler, Ingenieure und Erfinder. Adobe hat derweil eine eigene Schriftart nach seinem ehemaligen Chef benannt , der im Bereich Elektrotechnik einen Doktortitel hatte.

John Warnock wurde 82 Jahre alt, er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder. »Johns Genialität und seine Innovationen haben Adobe, die Technologiebranche und die Welt nachhaltig geprägt«, heißt es in einem Nachruf auf der Firmenwebsite.