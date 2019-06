Neuer Streaming-Dienst Was Joyn bietet - und was noch nicht

Joyn?! Unter diesem Namen ging vor einigen Jahren einmal eine Art SMS-Nachfolger an den Start - und floppte. Jetzt ist zumindest der Name Joyn zurück, wenn auch in anderem Kontext und von anderen Betreibern, aber wieder als Nachfolger. Und zwar als Nachfolger der ProSiebenSat.1-Mediathek 7TV und perspektivisch auch als Nachfolger von Maxdome und dem Eurosport Player. Joyn werde, so schwärmen die Betreiberfirmen ProSiebenSat.1 und Discovery, eine "All-in-one-Entertainment-Plattform für Deutschland".

Praktisch ist das neue Joyn ein kostenlos nutzbarer Streaming-Dienst mit einem aufgeräumt wirkenden, an Netflix erinnernden Menü. Zum einen bietet er jederzeit abrufbare Inhalte aus elf Sender-Mediatheken, zum anderen mehr als 50 TV-Livestreams. Das Videomaterial liefern ProSiebenSat.1-Sender wie ProSieben, Sixx und Kabel 1, aber ebenso öffentlich-rechtliche Sender wie das ZDF und Arte. DMAX ist auch dabei, genau wie etwa Welt und Sport1. Zusätzlich gibt es noch Themen-Kanäle mit Schwerpunkten wie Autos oder Essen. Bei den Fernsehsendern fehlen in erster Linie die Angebote aus dem Hause RTL, die vom Konkurrenz-Angebot TVNow beherbergt werden.

Joyn Inhalte auf Abruf und Live-TV: Die App-Variante von Joyn

Joyn ist von Dienstag an im Browser, aber auch als App für iOS, Android und für Smart-TVs verfügbar. Der Dienst schickt sich zunächst an, die bisherige ProSiebenSat.1-Mediathek 7TV abzulösen - mit einem neuen, jetzt deutlich über die eigene Senderfamilie hinausgehenden Angebot. Langfristig sollen auch die Videoflatrate Maxdome und der Eurosport Player Teil des Angebots werden, indem sie in ein Joyn-Premium-Paket einfließen, für das ein noch nicht genannter Monats- oder Jahresbeitrag fällig wird.

TV-Inhalte vor der TV-Ausstrahlung

Abonnenten dieser zum Start noch nicht verfügbaren Premium-Variante werden zudem Zugriff auf sogenannte Joyn-Originals bekommen, die exklusiv für zahlende Joyn-Kunden produziert werden. Von den Joyn Originals wird jeweils nur eine Folge im kostenfreien Bereich des Dienstes verfügbar sein. Manche reguläre ProSiebenSat.1-TV-Formate sollen sich derweil schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung digital abrufen lassen.

Zugpferd zum Start von Joyn soll die neue dritte Staffel der Christian-Ulmen-Serie "Jerks" sein, die frei abrufbar sein wird. Für die nächsten Monate haben ProSiebenSat.1 und Discovery unter anderem Formate mit Klaas Heufer-Umlauf und Katrin Bauerfeind in Arbeit.

Die angestrebte Gliederung von Joyn in ein kostenloses Basis- und ein zahlungspflichtiges Premium-Angebot erinnert ein wenig an Spotify. Die Basisversion lässt sich bei Joyn allerdings sogar ohne Anmeldung nutzen, sie finanziert sich durch Werbung. Die kommende Premium-Variante dagegen soll weitgehend werbefrei sein.

Was die Technik angeht, müssen Joyn-Kunden ohne Premium-Zugang mit SD-Inhalten vorlieb nehmen - ProSieben und Co. in HD-Bildqualität gibt es nur für zahlende Kunden. Zum Start also für niemanden. Das wird sich erst später im Jahr, mit der Einführung des Premium-Angebotes ändern.

Eine Ausnahme sind die öffentlichen-rechtlichen Sender und deren Inhalte, die schon jetzt und auch ohne Aufpreis in HD abrufbar sind. Eine Download-Funktion für Inhalte bietet Joyn bislang nicht. Wenn sie jedoch einmal eingeführt werden sollte, dann nur für Premium-Kunden, heißt es.