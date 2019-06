Auslieferung an die USA Verfahren gegen Julian Assange beginnt erst 2020

Ein Gericht in London hat das Verfahren über den US-Auslieferungsantrag für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange auf Februar nächsten Jahres angesetzt. Die fünftägige Anhörung solle am 25. Februar beginnen, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag aus dem Gerichtssaal.

Assange, der per Videostream aus dem Gefängnis zugeschaltet war, will sich gegen die Auslieferung wehren. Innenminister Sajid Javid hatte das US-Auslieferungsersuchen in dieser Woche förmlich zugelassen.

Das Verfahren mitsamt aller möglichen Widersprüche könnte sich über Monate oder sogar Jahre ziehen. Sollte dabei herauskommen, dass die Auslieferung rechtens wäre, liegt die finale Entscheidung beim britischen Innenminister, der den eigentlichen Auslieferungsbefehl unterschreiben würde.

Assange droht eine Verurteilung zu 175 Jahren Haft

Die USA werfen Assange vor, der amerikanischen Whistleblowerin Chelsea Manning - damals noch Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Insgesamt liegen 18 Anklagepunkte vor, die meisten nach dem US-Spionagegesetz. Bei einer Verurteilung in allen Punkten drohen ihm 175 Jahre Haft.

Julian Assange ist seit April im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert, nachdem ihm das Botschaftsasyl in der ecuadorianischen Landesvertretung entzogen worden war.

Nach seiner Verhaftung waren auch die 2017 eingestellten Untersuchungen von Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden wieder aufgenommen worden. Ein schwedisches Gericht hat vor Kurzem aber entschieden, keinen neuen Haftbefehl zu beantragen und somit auch nicht die Auslieferung von Assange nach Schweden zu fordern. Stattdessen soll der WikiLeaks-Gründer zu den Vorwürfen im Londoner Gefängnis befragt werden.