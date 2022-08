Urteilszitate untersucht

In der aktuellen Untersuchung wollten die Forscher jedoch den Einfluss auf den juristischen Gehalt der Urteile untersuchen. Dazu ließen sie Jurastudierende 154 Artikel über höchstrichterliche Entscheidungen in Irland schreiben. Die Hälfte davon veröffentlichten sie auf Wikipedia, die andere Hälfte blieb in der Schublade. Das Ergebnis nach zwei Jahren Beobachtung: Die Entscheidungen, zu denen es in der Wikipedia einen Artikel gab, wurden um mehr als 20 Prozent öfter zitiert als die Entscheidungen der Kontrollgruppe. Eine Sprachanalyse legt nahe, dass auch der Wortlaut der Artikel Einfluss auf die Urteile hatte.