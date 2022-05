Nach tagelangen Problemen mit Kartenzahlungen können Verbraucher beim Discounter Aldi Nord bald wohl wieder überall bargeldlos einkaufen. Die Kartenzahlung werde »kurzfristig in allen Märkten wieder möglich sein«, sagte ein Aldi-Nord-Sprecher am Montag.

Von den Problemen betroffene Zahlungsgeräte würden durch neue Modelle ersetzt, so das Unternehmen. »Ein Teil der Märkte wurde bereits am Wochenende umgerüstet, die restlichen folgen in den nächsten Tagen.«

Die betroffenen Kartenterminals des Herstellers Verifone sollten in diesem Jahr ohnehin schrittweise ausgetauscht werden, heißt es weiter – dies sei nun beschleunigt worden. Aldi Süd war von den Problemen nicht betroffen. Auch bei Netto geht es voran Der Discounter Netto hatte sich ebenfalls dafür entschieden, seine Terminals umzustellen. Am Montag meldete er nun Vollzug: Im gesamten Filialnetz sei die Kartenzahlung wieder möglich, teilte das Unternehmen mit.

In den vergangenen Tagen konnten Kunden bei zahlreichen deutschen Geschäften nicht mehr mit Giro- oder Kreditkarte zahlen. Wer zum Beispiel am Sonntag am Düsseldorfer Hauptbahnhof Reiseproviant kaufen wollte, stieß dort bei zahlreichen Händlern auf Hinweise wie »Nur Bargeld« oder »Momentan leider keine Kartenzahlung«. Betroffen waren laut Aushängen ein großer Bahnhofskiosk, der Service-Store der Deutschen Bahn sowie Filialen von Dunkin' Donuts, Kamps, Brezelbub, dean&david, Ida & Frida und dm. Auch im Edeka-Laden direkt im Bahnhof war das Zahlen per Karte nur an bestimmten Kassen möglich. Hintergrund der bundesweiten Probleme ist eine Störung in dem weit verbreiteten Verifone-Gerät H5000. Es wird unter anderem von dem Dienstleister Payone und dessen Konkurrenten Concardis eingesetzt.

Ein Terminal-Tausch als schneller Ausweg Die Dienstleister stellen die Geräte bereit und wickeln die Zahlungen ab. Die Terminals selbst und die Software dafür kommen vom Unternehmen Verifone, das das Modell H5000 als »meistgenutztes Terminal in Deutschland« bewirbt. Von Payone hieß es am Montag, das Unternehmen forciere derzeit »Alternativszenarien in Form von systematischem Terminal-Tausch«. Wo dies möglich sei, setze man zudem vorübergehend auf die Umstellung auf lastschriftbasierte Bezahlverfahren. Seine Kunden will Payone so schnellstmöglich wieder in die Lage versetzen, Kartenzahlungen zu akzeptieren.

Verifone selbst betont auf seiner Website, dass das Problem »nicht mit dem Ablauf eines Zertifikats oder einer Sicherheitslücke zusammenhängt und keine Sicherheitsbedrohung darstellt«: »Vielmehr handelt es sich um eine Software-Fehlfunktion in der H5000-Software.« Zuvor hatte es die Vermutung gegeben, dass die Probleme auf ein abgelaufenes Zertifikat zurückgehen könnten, das die Identität eines Rechners oder eines anderen elektronischen Geräts bestätigt. Eine »Update-Lösung zur Behebung des Problems« sei bereits entwickelt, schreibt Verifone. Das Unternehmen arbeite »mit Hochdruck gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern an der Bereitstellung dieser Lösung für die betroffenen Terminals im Feld«.