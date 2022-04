Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) darf vor dem Einsatz von Produkten des russischen IT-Sicherheitsunternehmens Kaspersky warnen. Das entschied das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) am Donnerstag und bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln. Die Ablehnung der Beschwerde der deutschen Tochtergesellschaft von Kaspersky durch das OVG ist nicht anfechtbar (Az.: 4 B 473/22).

Mitte März hatte das Bundesamt mit Sitz in Bonn vor dem Hintergrund des Ukraine kriegs auf ein »erhebliches Risiko« eines erfolgreichen IT-Angriffs Russlands hingewiesen und geraten, Kaspersky-Software durch Alternativen zu ersetzen. Die Argumentation der Behörde lautete: »Ein russischer IT-Hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen, oder selbst als Opfer einer Cyberoperation ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden.« ( Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen. )

Kaspersky hält die Warnung für politisch motiviert

Firmengründer Eugene Kaspersky schrieb in einem offenen Brief, das seien »reine Spekulationen, die durch keine objektiven Beweise oder technischen Details gestützt werden«. Deshalb zog die Firma, die Kaspersky in Deutschland vertreibt, vor das Kölner Verwaltungsgericht. Sie wollte die Warnung kippen lassen und dem BSI auch künftig solche aus ihrer Sicht politisch motivierten Wortmeldungen verbieten.