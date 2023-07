Einerseits lässt sie sich leicht als cleveres Social-Media-Marketing von Heinz abtun. Dazu passt, dass der Hersteller am Folgetag gleich noch eine Twitter-Umfrage hinterherschob, bei der sich immerhin knapp 37 Prozent der rund 13.000 Teilnehmer für den Küchenschrank aussprachen. All das hält die Marke Heinz, die in Großbritannien Marktführer ist, im Gespräch.

Zugleich schlägt der Ketchup-Streit wohl auch deshalb immer wieder Wellen, weil hier jeder munter mitdiskutieren kann. Klare Positionierungen führen auf öffentlichen Plattformen wie Twitter zwar oft schnell zu Solidarisierungen, genauso oft aber zu Anfeindungen, gerade bei politischen Themen. Das schreckt manche Menschen davon ab, in Diskussionen einzusteigen. Die Ketchup-Frage allerdings ist so ein Gaga-Thema, dass sich selbst in Zeiten von Buzzwords wie Cancel Culture wirklich jeder traut, dazu auch eine unpopulärere Meinung zu vertreten – welche tendenziell die ist, dass Ketchup in den Küchenschrank gehört. Denn beim Thema Ketchup geht es nun mal nicht um Leben und Tod, um Geld und Not, sondern vor allem um die persönliche Sozialisation. Um kleine Küchen-Rituale.