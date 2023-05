Chatbot Bard Google lässt seinen ChatGPT-Konkurrenten auf die Welt los

Ein Experiment für die Welt

Sein Gegenstück zu ChatGPT nennt Google Bard und bezeichnet es nach wie vor als Experiment. Wohl auch, um sich vor Vorwürfen zu schützen, wenn das System mal falsche Ergebnisse liefert. Anders als bei einem fertigen Produkt würden einem Experiment solche Fehler wohl verziehen, scheint das Kalkül zu sein.

Den Nutzwert des Systems will Google dadurch erhöhen, dass Bard die Ergebnisse bestimmter Anfragen nun in Gmail und Google Docs exportieren kann. So bekommt man die Möglichkeit, sich von der KI Briefe und E-Mails formulieren zu lassen und diese direkt in den entsprechenden Apps nutzen zu können. In einem Beispiel zeigt Google gar, wie die KI den kompletten Tagesplan für eine Veranstaltung zusammenstellt, in einem anderen, wie es eine Jobbeschreibung erstellt.