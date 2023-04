KI-Hit klingt nach Drake und The Weeknd Sind Musiker nur noch Stimmenlieferanten?

Eher entsetzt als beeindruckt zeigte sich die Universal Music Group (UMG), bei der Drake und The Weeknd unter Vertrag stehen. UMG verlangte umgehend die Löschung des Songs von den großen Social-Media- und Streamingplattformen – und die gehorchten. Zwar taucht »Heart on my sleeve« immer wieder auf, erneut hochgeladen von Nutzerinnen und Nutzern. Aber zumindest nicht in den Accounts von ghostwriter997.

Die Frage ist nur, worin sein oder ihr Vergehen bestehen soll. YouTube etwa blendet mittlerweile den Hinweis ein: »Dieses Video ist aufgrund einer Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung von Universal Music Group nicht mehr verfügbar.« Das Unternehmen schrieb mir zur Erklärung: »Wenn ein Urheberrechtsinhaber oder eine in seinem Namen tätige Drittpartei uns über ein Video informiert, das gegen sein Urheberrecht verstößt, entfernen wir den Inhalt umgehend in Übereinstimmung mit dem Gesetz, was wir auch in diesem Fall getan haben. Das Video, das in diesem Fall entfernt wurde, enthielt ein urheberrechtlich geschütztes Musikstück.«

Ich habe sofort nachgefragt, was genau damit gemeint ist. Musik, Melodien und Text sind schließlich keine Kopien, sondern komplett neu. Und dass Drake und The Weeknd etwas mit der Entstehung des Songs zu haben, hat ghostwriter997 nie behauptet. Sind die Stimmen der beiden Superstars an sich urheberrechtlich geschützt?

Joschka Selinger, Rechtsanwalt bei der Bürgerrechtsorganisation Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) schreibt mir: »Eine Urheberrechtsverletzung nach deutschem Urheberrecht sehe ich nicht. Die Stimme selbst ist urheberrechtlich nicht geschützt.« UMG verweise seinerseits »lediglich darauf, dass die unerlaubte Nutzung von Songs für das Training von KI urheberrechtlich verboten sei«, so Selinger – Details würden aber nicht genannt.

In den USA könnte aber etwas anderes zum Tragen kommen: In den meisten Bundesstaaten, schreibt Selinger, könne das »Right of Publicity« vor der ungefragten Verwendung erkennbarer persönlicher Merkmale schützen, also auch der Stimme. Das sei dann aber eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts wegen der Verwechslungsgefahr, kein Urheberrechtsverstoß. Andere Experten hatten in der »FAZ« kürzlich ähnlich argumentiert .