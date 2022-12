Hauptadministrator der beiden Foren soll ein 21-Jähriger aus Sachsen sein. Nach SPIEGEL-Informationen gelang es den Ermittlern, ihn bereits am 29. November festzunehmen, während er am Rechner saß. Bei Zugriffen im Bereich Cybercrime ist es für die Polizei von großer Bedeutung, Verdächtige zu verhaften, wenn sie gerade an ihrem Computer sitzen und eingeloggt sind. So stellen die Beamten sicher, dass die Computerfestplatte unverschlüsselt ist und ausgewertet werden kann, und dass sie möglicherweise auch Einblick in Onlinekonten auf potenziell illegalen Plattformen bekommen.