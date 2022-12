Mit welchen Mitteln das Hausverbot durchgesetzt wird und dass es sich keineswegs auf den Streit um MSG Networks beschränkt, wurde aber erst jetzt bekannt, als eine Anwältin mit ihrer Tochter und deren Pfadfinderinnengruppe die Showtanzgruppe The Rockettes in der Radio City Music Hall sehen wollte.

Kelly Conlon arbeitet für Davis, Saperstein and Solomon. In New Jersey, nicht in New York. Die Kanzlei vertritt Klienten, die gerichtlich gegen ein Restaurant vorgehen, das ebenfalls zu MSG gehört. Conlon jedoch hat nach eigener Aussage weder mit diesem, noch mit irgendeinem anderen Fall zu tun, in dem es um MSG geht.