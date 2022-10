»Ich dachte, wenn wir den Leuten unsere Musik näher bringen, würden sie vielleicht die Hand danach ausstrecken«, heißt es in Bonos Beitrag. »Das stimmte nicht ganz. Wie ein Witzbold in den sozialen Medien es ausdrückte: ›Ich bin heute Morgen aufgewacht und fand Bono in meiner Küche, er trank meinen Kaffee, trug meinen Morgenmantel und las meine Zeitung.‹ Oder, weniger freundlich: ›Das kostenlose U2-Album ist überteuert‹. Mea culpa.«

Kann so eine Aktion subversiv sein?

Bono deutet außerdem an, er habe die Aufregung im Netz unterschätzt. »Wir waren der Weihnachtsmann und hatten ein paar Ziegelsteine herausgeschlagen, als wir mit unserem Sack voller Lieder durch den Schornstein stiegen«, skizziert er den Blick seiner Band auf den Album-Launch. »Aber ziemlich schnell wurde uns klar, dass wir in eine ernsthafte Diskussion über den Zugang großer Techfirmen zu unserem Leben geraten waren. Der Teil von mir, der immer Punkrock sein wird, dachte, das sei genau das, was The Clash machen würden. Subversiv. Aber man kann kaum behaupten, dass etwas subversiv sei, wenn man mit einem Unternehmen arbeitet, das auf dem Weg ist, das größte der Welt zu werden.«