Die australische Polizei teilte mit, es seien »sehr persönliche Informationen« publiziert worden. Von Medibank wiederum hieß es: »Wir gehen davon aus, dass die Kriminellen weitere Dateien im Dark Web veröffentlichen werden«.

Die Täter könnten alte Bekannte sein

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden die Daten auf einer Seite veröffentlicht, die Verbindungen zur berüchtigten Ransomware-Gruppierung REvil haben soll . Die Gruppe hatte in der Vergangenheit Supermärkte in Schweden und in Deutschland mindestens drei IT-Dienstleister lahmgelegt. Vom Fleischfabrikanten JBS hatte REvil elf Millionen Dollar in Bitcoin erpresst. Laut dem FBI soll REvil in den USA seit August 2019 mehr als 40.000 Opfer erpresst und damit über 150 Millionen Dollar in den Kryptowährungen Bitcoin und Monero eingenommen haben.