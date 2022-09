Die Krypto-Börse Coinbase teilte am Donnerstag mit, sie finanziere eine Klage gegen das US-Finanzministerium, um Sanktionen zu blockieren, die Amerikanern den Zugang zu Tornado Cash verwehren. In der Klage, die am Donnerstag bei einem US-Bezirksgericht in Texas eingereicht wurde, beschuldigten sechs Nutzer von Tornado Cash das Finanzministerium, die verfassungsmäßigen Rechte auf freie Meinungsäußerung zu verletzen und bei der Sanktionierung des Kryptowährungs-Mixers seine Befugnisse zu überschreiten.

In der Klage wird behauptet, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums zwar über bestimmte Sanktionsbefugnisse verfügt, seine Zuständigkeit sich jedoch nicht auf Softwarecode und intelligente Verträge erstreckt. »Tornado Cash ist keine Person, Einrichtung oder Organisation. Es ist ein dezentralisiertes Open-Source-Softwareprojekt, das die Privatsphäre von Ethereum-Nutzern wiederherstellt«, heißt es in der Klageschrift.