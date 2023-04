In der Nacht auf Donnerstag wird es in der Welt der Kryptowährungen spannend. Die Ethereum-Blockchain, die hinter der Kryptowährung Ether steht, bekommt dann zwei wichtige Upgrades. Die Frage ist dabei nicht so sehr, wie die Technik darauf reagiert – sondern die Menschen.

Die Upgrades haben die Codenamen Shanghai und Capella, zusammen werden sie als Shapella bezeichnet . Die wohl wichtigste Neuerung wird sein, dass die Validatoren nach dem Upgrade ihre gestakten Ether abziehen können.

Es ist total in Ordnung, wenn Sie sich jetzt fragen: Die Wer können ihre Was wohin ziehen, und was geht mich das an? Hab ich mich jedenfalls auch gefragt.

Ins mehr oder weniger Deutsche übersetzt bedeutet der Satz jedenfalls: Seit Herbst 2022 stellen Freiwillige mit dem (teilweisen) Einsatz ihrer eigenen Vermögen sicher, dass alle Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain korrekt verbucht und für die Ewigkeit protokolliert werden – zur Belohnung dürfen sie jetzt Kasse machen.

Denn im vergangenen September wurde diese Blockchain umgestellt. Seither gibt es kein Mining der Kryptowährung Ether mehr. »Proof of Work«, der rechenintensive Prozess der Ether-Schöpfung, mit dem zugleich die Transaktionen auf der Etherium-Blockchain fälschungssicher bestätigt werden konnten, wurde abgeschafft. Das neue Verfahren heißt »Proof of Stake« und verbraucht nur einen Bruchteil der Energie, die »Proof of Work« benötigt. Sogenannte Validatoren bürgen dabei mit einem Teil ihrer Ether-Guthaben dafür, dass es im Netzwerk mit rechten Dingen zugeht, und bekommen dafür eine Belohnung: Jedes Mal, wenn eine Transaktion validiert werden muss, wird ein Teilnehmer (»Staker«) ausgelost und zum Validator, um den Austausch zu verifizieren, dafür erhält er oder sie dann neue Ether. (Mehr dazu lesen Sie hier .)