»Sind aktuell Kryptovermögenswerte im Besitz des Bundes, und wenn ja, wie lange werden diese gehalten?« Mit solchen Fragen hat sich die AfD-Bundestagsfraktion vor einigen Wochen mit einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung gewandt und wollte unter anderem herausfinden, ob sich die deutsche Regierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges an Krypto-Spendenkampagnen zugunsten der Ukraine beteiligt hat. Die Ukraine hatte zu Kriegsbeginn aktiv um Überweisungen in Form von Digitalwährungen geworben. Bereits in den ersten Wochen erreichten sie aus aller Welt Krypto-Assets im Wert von damals umgerechnet Dutzenden Millionen Dollar.