Mitten im großen Hype rund um künstliche Intelligenz (KI) prescht China vor, und zwar in dem Bereich, der für das Gelingen der digitalen Transformation rund um KI am wichtigsten ist: Bildung. Es ist Mai, und ein Testlauf an Dutzenden Schulen mit Hunderten Klassen beginnt, es geht um das neue Schulfach künstliche Intelligenz. Die Schüler*innen sollen an die Thematik umfassend herangeführt werden, und zwar schon in der Grundschule. Inhaltlich reicht die KI-Ausbildung und die eigens dafür entwickelte (digitale) Schulbuch-Reihe von ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekten über Sicherheit bis hin zur konkreten Software-Programmierung, etwa mithilfe der Sprache Python.