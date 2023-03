Künstliche Intelligenz Fake-Franziskus geht viral

Midjourney ist erst seit einem Dreivierteljahr öffentlich zugänglich. Seither ist die in Verbindung mit dem Dienst Discord benutzbare KI immer besser geworden und gilt mittlerweile als mächtiges und beliebtes Werkzeug unter anderem von Illustratorinnen, Grafikern und Medienschaffenden.

Chrissy Teigen: »Ich dachte, die Daunenjacke des Papstes ist echt«

Abgesehen von leichten Unregelmäßigkeiten im rechten Brillenglas von Franziskus und an seiner rechten Hand, sowie einer nur bei genauem Hinsehen auffälligen Unschärfe am Ohr und den unstimmigen Details auf dem Kreuz-Anhänger, ist das nun viel geteilte Motiv praktisch fotorealistisch. In sozialen Netzwerken, wo Bilder in niedriger Auflösung, im Smartphone-Format und zwischen zahllosen anderen Motiven auftauchen, können solche Feinheiten unbemerkt bleiben. Und tatsächlich tauchen in vielen Kommentaren zum Bild Fragen wie »Ist das echt?« auf.