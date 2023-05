Gleichzeitig ist die schöpferische Kraft der künstlichen Intelligenz in spektakuläre Höhen aufgestiegen. Was mit dem nächsten Kreativ-Boost der KI noch umfassender wirksam werden wird – den Anwendungen, die in die Kategorie Text-to-Video fallen. Wo eine KI also aus ein paar Sätzen einer hingeworfenen Anweisung ein Video erstellen kann.