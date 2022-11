Neulich habe ich versucht, einem Freund mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) ein Geburtstagsgeschenk zu generieren.

Ich hatte im Sommer ein Foto von ihm und seiner kleinen Tochter an einem Badesee im Berliner Umland gemacht, die beiden trugen ähnliche Baseballkappen, saßen im Sand und teilten sich ein Stück matschige Wassermelone. Wäre doch schön, dachte ich, wenn ich diesen Schnappschuss irgendwie so beschreiben könnte, dass tolle neue KI-Bildgeneratoren wie Midjourney und Stable Diffusion mir diese Szene wie in Öl von Neo Rauch gemalt ausspuckten. Ausdrucken, Rahmen drum, happy birthday!

Drei Stunden später habe ich aufgegeben und ihm eine Flasche Verlegenheits-Crémant mitgebracht. Denn ich konnte den Programmen einfach nicht gut vermitteln, wie das Mädchen auf dem Foto aussieht (sie ist eine ziemlich coole Dreijährige, die Dinosaurier liebt). Egal, welche komplizierte Bildbeschreibung ich in Dall-E 2 eintippte, die »three-year old girls« in den Ergebnissen wurden hartnäckig mit Rapunzelhaaren und altbackenen rosa Sommerkleidern ausgestattet. Dafür war der Vater plötzlich muskulöser als in echt und trug ein Basketballtrikot.

Ich nehme an, es lag auch an meiner Unfähigkeit, einen guten Prompt – so heißen die Texte für die Text-zu-Bild-Generatoren – zu komponieren. Doch tatsächlich haben die neuen Dienste ein Problem mit Voreingenommenheit.

Dem widmen sich jetzt auch Forschungsteams. Denn Stereotype in Medien werden sich voraussichtlich noch zementieren, wenn nun auch die Bildgeneratoren eine Welt voller Klischees abbilden. Schon jetzt generieren allein rund drei Millionen Midjourney-Nutzer täglich Tausende neue Bilder – weswegen ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen untersucht habe, welche Branchen und Bereiche die Systeme bereits umwälzen.