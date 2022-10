Und Schwerstarbeit wird es sein, was die KI da im Hintergrund leisten muss. Während Nutzerinnen und Nutzer an ihren Computern Idee in den Designer tippen, rattern irgendwo auf dem Planeten in einem Cloud-Rechenzentrum Hochleistungsrechner los, um deren Wünsche umzusetzen.

Was mich schmunzeln lässt: Die neue App ist laut Microsoft ausgerechnet aus PowerPoint hervorgegangen, einem Tool, dessen Erwähnung bei mir eine regelrechte »PowerPoint-Angst« auslöst, weil ich schon so viele unsäglich langweilige Präsentationen gesehen habe. Um genau das zu verhindern, soll der Designer in Powerpoint nun spannende und zum Inhalt des Vortrags passende grafische Optionen anbieten. Und ebenso soll er Einladungskarten und Social-Media-Posts hervorbringen, die kreativ wirken sollen, die aber, wie es unser Kolumnist Christian Stöcker mal formulierte, letztlich »nur der Output unfassbar komplexer, mit gigantischen Mengen Material trainierter statistischer Modelle« sind. Höhere Mathematik in schick sozusagen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für irre Kreationen aus diesem System in Zukunft das Web fluten werden. Vielleicht steht uns sogar die Ablösung der ohnehin kaum noch populären Gifs bevor.

Doch ganz so schnell wird das nicht gehen, denn noch ist der Microsoft Designer kein fertiges Produkt. Wer es ausprobieren möchte, kann sich bei Microsoft für eine kostenlose Vorschauversion mit begrenztem Funktionsumfang anmelden. Wenn die Entwickler des Konzerns das System als fertig erachten, soll es sowohl als kostenlose Version als auch in einer »Premium«-Fassung für Abonnenten veröffentlicht werden. Dass diese Fassung auch so rasch erscheinen wird, wie es Dall-2 von der Präsentation zur allgemeinen Freischaltung geschafft hat, wage ich zu bezweifeln.