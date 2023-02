Microsoft hat eine neue, um die KI-Technologie von ChatGPT erweiterte Version seiner Suchmaschine Bing angekündigt. Zudem solle eine entsprechende KI auch in den Edge-Browser des Unternehmens integriert werden, wie Microsoft am Dienstag bei einer Veranstaltung in seinem Hauptsitz in Redmond im US-Staat Washington mitteilte.