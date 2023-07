Hier gehen, was künstliche Intelligenz betrifft, zwei Diskussionen nahtlos ineinander über, nämlich die nach der tatsächlichen oder vermeintlichen Überlegenheit des Menschen und die juristische Einordnung von schöpferischer Tätigkeit.

Die zweite könnte eigentlich rasch aufgelöst werden, auch wenn Jurist*innen sich über diese Betrachtung massenweise beschweren dürften. Aber mit künstlicher Intelligenz ist eine neue Kategorie von generativer, also schöpferisch tätiger Kraft entstanden, die juristisch von vorne bis hinten neu gefasst werden muss. Aus meiner persönlichen Sicht sollte zum Beispiel das spezifische KI-Training mit Daten frei und kostenlos möglich sein, so wie Suchmaschinen das Netz durchforsten und verarbeiten dürfen, ohne dafür zu zahlen.

Seit vielen Jahren arbeiten fast alle Webseiten mit unsichtbaren Anweisungen für die Suchmaschinenbots, an die sich die Suchmaschinen weitgehend halten. Eine daran angelehnte Diskussion wird in der Techbranche bereits geführt, dass Webseiten also in Zukunft standardmäßig nicht nur auf der Seite Suchmaschinenbots, sondern auch KI-Bots spezifische Anweisungen erteilen. Und selbst, wenn man die Haltung vertritt, dass KI-Training mit Daten irgendwie entlohnt werden sollte, gibt es bereits mögliche Vorbilder. In Deutschland zum Beispiel die Urheberrechtsabgabe für Speichermedien. Alle Anbieter von Speichermedien bezahlen einen festgelegten Betrag, der dann über zugegeben etwas kantige Apparate wie die Gema und Ähnliche an Urheber*innen ausgeschüttet wird.

Wenn KI schöpferisch tätig ist – was bleibt dann noch übrig?

Die erste Diskussion aber ist die eigentlich spannende, weil sie am Selbstverständnis des Menschen rührt. Wenn generative KI schöpferisch tätig ist – was bleibt dann noch übrig? Karen Heumann glaubt, es sei einerseits das wirklich vorbildlose Neue und andererseits die Exzellenz. Da Kreativitätsmuster und schöpferische Methodiken zu den Instrumenten gehören, die KI mit Siebenmeilenstiefeln erlernt – man erkennt das etwa an der immer besseren Musik, die rein KI-generiert ist – würde ich das tatsächlich oder vermeintlich vorbildlose Neue nur noch kurze Zeit (wenn überhaupt) zu den menschlichen Vorteilen gegenüber der Maschine zählen.

Vielleicht stimmt sogar die exakte Gegenthese. Schon 2017 haben Fachleute einer KI die Aufgabe gegeben, Töne zu erzeugen, die noch nie zuvor ein Mensch gehört hat. Das hat auch deshalb funktioniert, weil inzwischen fast alle überhaupt existierenden Daten von Klängen im Netz zu finden sind. Eine KI kann also abgleichen, ob ein Sound so klingt wie irgendetwas anderes im Netz – oder wirklich neu ist. Bleibt nur noch die Exzellenz. Und dieses Primat des Menschen ist leider eine Projektion.