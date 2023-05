Man begegnet ja bisherigen Propaganda-Fake-Bildchen auch nicht durch ein Verbot von Photoshop oder die Zusicherung von Photoshop-Hersteller Adobe, dass Olaf-Scholz-Bilder nicht verarbeitet werden können. Leider ist das symptomatisch, denn die bisherigen Regulierungsbemühungen in Sachen KI erscheinen, vorsichtig gesagt, unausgegoren.

Europas digitaler Regulierungsfetisch wird zum Problem

Eines der Alarmzeichen ist eine Meldung zu einem Entwurf des EU-Parlaments: Es heißt nämlich, das EU-Parlament wolle »die weltweit erste umfangreiche Regulierung der KI« vorlegen. In einem Halbsatz wird das gigantische, gesellschaftliche, politische Problem der EU, Europas offensichtlich. Die USA wollen die beste KI der Welt, China will die effizienteste KI der Welt, Europa will die regulierteste KI der Welt, und zwar als Erster, hurra!