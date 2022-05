Samantha Carter von der United States Air Force quält sich durch das Unterholz. Sie blickt auf den piepsenden Scanner in ihrer Hand. Plötzlich bricht ein affenartiges Wesen mit rasiermesserscharfen Zähnen durch das Gestrüpp und greift an. Carter rollt sich zur Seite und rennt los. Doch die Kreatur schnappt die Forscherin, begräbt sie unter sich und holt zum Schlag aus. Die Lage scheint aussichtslos. Dann ist ein schriller Schrei zu hören. Ein Wesen mit blauen Schwingen fliegt herbei und fegt die Affenkreatur hinweg. Carter ist gerettet.

Stellenweise ist das Ergebnis verblüffend. Die KI beschreibt die Szenen detailliert, gibt Regieanweisungen, wechselt immer wieder die Drehorte, springt zwischen Dschungelplaneten und Raumschiffbrücken hin und her. Das Aussehen fremder Wesen erklärt das Programm exakt mit Beschreibungen wie blauem Gefieder, gelb glühenden Augen und schlangenartigem Grinsen. Die kurzen Geschichten entwickeln sich.

Fünf kurze Szenen aus dem KI-Drehbuch hat das Online-Fanportal »The Companion« am Samstag ausgestrahlt. Einige Schauspieler der Originalserie machten mit und lasen das Skript bei einem Zoommeeting vor. Neben Amanda Tapping als Samantha Carter schaltete sich auch Darsteller Richard Dean Anderson zu, der wieder in die Rolle von Jack O’Neill aus »Stargate« schlüpfte.

Sogar die Dialoge stammen aus dem Computer. Die Charaktere reagieren auf Fragen ihrer Teamkollegen und sprechen darüber, was um sie herum zu sehen ist. Manchmal sind dabei sogar Züge von Humor zu erkennen. In einer Szene etwa steht die Crew vor einem Portal. Unter einem von Ranken umwucherten Stargate-Bedienportal steht ein Gerät, an das mehrere Kabel angestöpselt sind. Alle fragen sich, worum es sich dabei handelt.

Jack O’Neill wiederholt ständig: »Es sieht aus wie eine Bombe.« Die Crew zweifelt daran und widerspricht. Es seien schließlich keine Chemikalien oder Sprengkörper zu sehen. Doch dann kommt ein älterer Jack O’Neill aus der Zukunft und teilt dem Team mit, dass es eine große Explosion geben werde. O’Neill aus der Gegenwart kommentiert das mit den Worten: »Ich habe euch gesagt, dass es eine Bombe ist.«