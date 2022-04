Lego ist Spielzeug für Tüftler. Man kann sich zwar an die offiziellen Baupläne halten und zum Beispiel Szenen aus Harry-Potter-Filmen oder das »Star Wars«-Raumschiff Millennium Falcon zusammenstecken. Man kann aber auch die Legosteine mehrerer Sets in eine Kiste werfen, der eigenen Fantasie ihren Lauf lassen und bauen, was einem einfällt.