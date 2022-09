Der Clip wurde zum TikTok-Hit, mit inzwischen 5,6 Millionen Abrufen. Und es kam für die Männer und Lena Meyer-Landrut noch besser: Vor allem in Japan fand das Video zahlreiche Nachahmer, ein Trend war geboren. Mittlerweile wurden auf TikTok rund 33.000 Videos veröffentlicht, in denen man vor allem junge Japanerinnen zum Song der deutschen Popsängerin tanzen sieht. Meyer-Landrut, so scheint es, ist plötzlich »big in Japan« – mit einem Song, der in Deutschland nie als Single erschienen ist.