Hacktivisten der Gruppierung »Killnet« haben offenbar versucht, die Seiten von diversen deutschen Behörden und Unternehmen lahmzulegen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) teilte am Donnerstag mit, dass man Kenntnis von »derzeit laufenden DDoS-Angriffen gegen Ziele in Deutschland« habe, wie ein Behördensprecher auf AFP-Anfrage sagte.