Skepsis gegenüber Digitalwährung Olaf Scholz äußert große Bedenken wegen Facebooks Libra

Noch existiert sie gar nicht. Doch schon jetzt gibt es im Bundesfinanzministerium wie auch in der US-Regierung erhebliche Vorbehalte gegen die von Facebook entwickelte Digitalwährung Libra. "Die Herausgabe einer Währung gehört nicht in die Hände eines Privatunternehmens, denn sie ist ein Kernelement staatlicher Souveränität", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Ebenso wie sein US-Kollege Steven Mnuchin verwies er darauf, dass "Einfallstore für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" verhindert werden müssten.

Facebook hatte Mitte Juni angekündigt, in der ersten Jahreshälfte 2020 eine eigene Digitalwährung an den Start bringen zu wollen - mit namhaften Partnern wie zum Beispiel MasterCard, Ebay und Paypal. Libra soll es allen Nutzern ermöglichen, untereinander Geld zu versenden und Waren von Unternehmen zu kaufen. (Mehr dazu, wie Libra funktionieren und was die Digitalwährung leisten soll, erfahren Sie hier.)

"Der Euro ist und bleibt das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Euro-Raum", sagte nun Olaf Scholz. Aus der Einführung einer Facebook-Digitalwährung ergebe sich ein Risiko für die "staatliche Hoheitsgewalt", zitiert zudem die "Bild"-Zeitung aus einem internen Papier seines Ministeriums. Diese Bedenken sollten "frühzeitig gegenüber Facebook adressiert" werden. Ein "Wettbewerb" zwischen staatlicher und privater Währung könne sich negativ auf das Währungsmonopol der Europäischen Zentralbank auswirken.

Gemeinsam mit der Bundesbank müsse die Bundesregierung nun prüfen, "wie eine Etablierung als echte Alternative zur staatlichen Währung verhindert werden kann", steht laut "Bild"-Zeitung in dem Papier. Demnach gab es Gespräche mit den Finanzministerien von Frankreich, Großbritannien und den USA über Libra. "Alle sehen die Pläne von Facebook durchaus kritisch", lautet dem Bericht zufolge das Fazit.

Das Finanzministerium verschließe sich neuen Entwicklungen nicht, hieß es aus Kreisen des Ressorts. Olaf Scholz stellte aber klar, dass es für ihn entscheidend sei, Finanzstabilität und Verbraucherschutz zu sichern.

Mehr zum Thema Eigene Kryptowährung So könnte das neue Facebook-Geld funktionieren

US-Finanzminister Steven Mnuchin äußerte sich ebenfalls kritisch zur geplanten Digitalwährung. Sein Ministerium habe "ernsthafte" Bedenken, dass Libra von Geldwäschern und finanziellen Unterstützern von Terroristen missbraucht werden könne. Auch der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, der französische Finanzminister Bruno Le Maire und der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, haben sich bereits gegen Libra ausgesprochen.

Am Mittwoch wollen die Finanzminister der sieben führenden Industriestaaten bei ihrem Treffen in der Nähe von Paris über die Digitalwährung diskutieren.

Facebook: Libra ist nicht als Konkurrenz zu staatlichen Währungen gedacht

Facebook werde "viel Arbeit damit haben", die Regierung von US-Präsident Donald Trump davon zu überzeugen, dass die Währung sicher sei, sagte Finanzminister Steven Mnuchin: "Ob sie Banken sind oder nicht, sie stehen unter demselben Regulierungssystem." Auch virtuelle Währungen müssten sich an die Regeln halten.

Der zuständige Facebook-Manager David Marcus muss das Projekt am Dienstag und Mittwoch vor dem US-Kongress verteidigen. Laut Redemanuskript will der frühere Manager des Online-Bezahldienstes PayPal dabei erklären, dass Libra nicht als Konkurrenz zu staatlichen Währungen gedacht sei. Die Facebook-Währung werde nicht eingeführt, bis alle regulatorischen Bedenken ausgeräumt und Genehmigungen eingeholt seien. "Wir wissen, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, um dies richtig zu machen."

Kritische Fragen dürfte es im Kongress vor allem zu den Auswirkungen auf die Geldpolitik und den Umgang mit Kundendaten geben. Vor allem bei den oppositionellen Demokraten wird Facebook kritisch gesehen. Viele Abgeordnete meinen, dass der Konzern bereits jetzt zu groß und mächtig ist.