Eine Idee aus einem seriöseren Magazin

Die Idee zum Duell zwischen der Premierministerin und einem Salat stammt aus einem Artikel des Wirtschaftsmagazins »The Economist« , der in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien viral ging. Zu Beginn jenes Textes hieß es über Truss, sie dürfte als die Premierministerin in die Geschichte eingehen, die am kürzesten an der Macht war. »Frau Truss kam am 6. September in der Downing Street an«, wurde diese Prognose erklärt. »Am 23. September sprengte sie ihre eigene Regierung mit einem Paket aus nicht finanzierten Steuersenkungen sowie Energiepreisgarantien in die Luft. Zieht man die zehn Trauertage nach dem Tod von Königin Elizabeth II. ab, hatte sie sieben Tage lang die Kontrolle. Das ist ungefähr die Haltbarkeit eines Salats.«