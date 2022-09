»KI ist keine Hexerei«, sagt Berg. Hinter den rätselhaften Kreaturen steckt also keine Software mit einer Vorliebe für Gruseleffekte. Die Horrorbilder seien lediglich die Folge von Berechnungen. Bei Loab führt der Forscher die düstere Optik vor allem auf Bilder zurück, mit denen die KI gefüttert wurde. »Das Modell wurde mit Daten aus dem Internet trainiert und da gibt es eben viel Gruselmaterial.«

Auch beim Crungus hält Monstermacher Guy Kelly einen Fehler für die wahrscheinlichste Erklärung. Der Krampus scheidet als Vorlage jedenfalls recht schnell aus. Obwohl die gehörnte Sagengestalt aus dem Alpenraum ähnlich heißt und seine Maske fast gleich aussieht, liefert der Begriff »Krampus« in Craiyon komplett andere Bilder.

Kelly gibt scherzhaft zu bedenken, dass es sich also durchaus um ein echtes Monster handeln könnte, »das sich in den Ritzen der Realität versteckt hielt, bis ich es dummerweise in unsere Welt gebracht habe«. Doch der Comedian schreibt in einer E-Mail an den SPIEGEL, es sei wahrscheinlicher, dass die Thrash-Metal-Band Gwar den Crungus inspiriert hat. Der im Jahr 2014 gestorbene Sänger der Band trat unter dem Pseudonym Oderus Urungus auf und trug ein Kostüm, das mit Fratze, Falten und Bauchmuskeln stark an die KI-Kreatur erinnert.