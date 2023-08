Auch der Flughafen Gatwick südlich von London betonte, es gebe Verspätungen, Flugstreichungen seien »wahrscheinlich«. Vom Airport in Liverpool hieß es, das Gepäck werde in die Maschinen geladen, manche Abflüge verzögerten sich aber.

Infolge der Probleme in Großbritannien kam es auch zu Verzögerungen in Irland.

In sozialen Netzwerken berichteten manche Passagiere mit Ziel Großbritannien von stundenlangen Verzögerungen und Flugabsagen. Die Fernseh- und Radiomoderatorin Gabby Logan etwa schrieb auf X , sie sei in Budapest und bereits an Bord eines Fliegers: »Mir wurde mitgeteilt, dass der Luftraum über dem Vereinigten Königreich gesperrt ist. Wir könnten hier zwölf Stunden bleiben. Also sitzen wir im Flugzeug und warten.«