Laut dem Rechtsanwalt Tommy Calogero wurde Reid schließlich am 1. Dezember, sechs Tage nach seiner Festnahme, entlassen. Die Polizisten hätten ihren Fehler »taktisch« zugegeben, so Calogero. Reid habe ein Muttermal im Gesicht und sei knapp 20 Kilogramm schwerer als der Beschuldigte auf den Aufnahmen der Überwachungskameras. »Ich glaube, sie haben gemerkt, dass sie sich mit einer Verhaftung aufgrund eines Gesichts weit aus dem Fenster gelehnt haben«, so der Rechtsanwalt.

Randal Reid berichtete, er habe im Gefängnis Angst bekommen, wegen der fehlerhaften Festnahme seinen Job zu verlieren. Die Polizei wollte sich zu dem konkreten Fall auf Anfrage der Lokalzeitung nicht äußern.