Nach dem Aufsehen erregenden Tod von Mahsa Amini gibt es in Iran in mehreren Städten immer wieder Bürgerproteste. Die Regierung reagiert darauf offenbar auch mit absichtlichen Einschränkungen der Digitalkommunikation. Nach Angaben der Website Netblocks kam es Anfang der Woche in der Provinz Kurdistan, aus der die nach einer Festnahme durch die Sittenpolizei gestorbene Amini stammte, zu einer fast vollständigen Lahmlegung des mobilen Internets. Zuvor kam es Netblocks zufolge unter anderem bereits in Teheran zu Netzstörungen, wenn auch von geringerem Ausmaß.