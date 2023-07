1,7 Millionen Likes in 13 Stunden

Mark Zuckerbergs Posting zu seinen Trainingspartnern hat auf Instagram binnen 13 Stunden bereits mehr als 1,7 Millionen Likes gesammelt. »No fugazi with Mark. This is serious business«, kommentierte Israel Adesanya dazu, was in diesem Kontext so viel bedeuten dürfte wie: Das hier ist nicht nur Show, sondern ernsthaftes Training.

In der MMA-Szene scheint das angedachte Duell dieser Tage ein wichtiges Gesprächsthema zu sein, Prognosen zum Kampfausgang inklusive. Adrian Yanez jedenfalls, auch er ist professioneller Kämpfer, kommentierte den oberkörperfreien Zuckerberg mit: »Fuck. Ich habe mich für Musk entschieden. Es tut mir leid, @zuck, wird nicht wieder vorkommen.«