Geht es darum, ihre Chefs vor möglichen Angriffen zu schützen, ist den Großunternehmen der IT-Branche kaum ein Preis zu hoch. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat sich Amazon den Schutz von Jeff Bezos im Jahr 2021 satte 1,6 Millionen Dollar kosten lassen. Für die Sicherheit von Sundar Pichai , Chef von Google und dessen Mutterkonzern Alphabet, wurden demnach gar 4,3 Millionen Dollar ausgegeben. Apple wiederum gibt an, Firmenchef Tim Cook im Jahr 2021 die etwas geringere Summe von 630.630 Dollar zum Schutz seiner Sicherheit überwiesen zu haben .

Für den Schutz des Facebook -Gründers Mark Zuckerberg indes hat dessen Meta -Konzern 2021 insgesamt 15.195.103 Dollar aufgebracht. Die von Bloomberg zitierte Zahl stammt aus dem aktuellen SEC-Filing des Unternehmens , einer Art Jahresabrechnung des Konzerns für die US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission, kurz SEC).

Überdies habe der Meta-CEO einen »Zuschuss von zehn Millionen Dollar vor Steuern für die Sicherheit von ihm und seiner Familie« erhalten. Zusätzlich wurden in das Sicherheitspaket des Firmenchefs noch Kosten in Höhe von 1.627.957 Dollar für »die persönliche Nutzung von Privatjets« eingerechnet. Macht alles zusammen 26.823.060 Dollar.

Ein Jet musste her

Immerhin: Zuckerbergs Flugkosten sind seit 2019 um mehr als eine Million Dollar zurückgegangen. In der Coronakrise ist auch er offenbar weniger rumgekommen als sonst. Ein eigener Jet war trotzdem drin. So heißt es in dem Dokument, Zuckerberg reise seit März 2022 privat und beruflich mit einem Flugzeug, dass »indirekt und vollständig im Besitz von Herrn Zuckerberg ist und von einer unabhängigen Chartergesellschaft betrieben wird.«