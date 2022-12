Die Facebook-Mutterfirma Meta hat zur Beilegung einer Sammelklage einer Zahlung von 725 Millionen Dollar zugestimmt . Die Einigung, die am späten Donnerstag in einem Gerichtsantrag offengelegt wurde und noch von einem Richter genehmigt werden muss, dürfte das Ende eines langwierigen Rechtsstreits bedeuten, in dem Nutzerinnen und Nutzer von Facebook das Unternehmen verklagt hatten.