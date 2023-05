Nachdem Microsoft die künstliche Intelligenz (KI) von ChatGPT in seine Suchmaschine Bing eingebaut hat, vollführt der Konzern jetzt dasselbe Kunststück in umgekehrter Richtung und baut Bing in ChatGPT ein. Auf der Entwicklerkonferenz Build, die am Dienstag in Seattle und im Web startete, kündigte Microsoft-Manager Yusuf Mehdi an, Microsofts Suchmaschine werde künftig als »Standard-Sucherlebnis« in den Chatbot der KI-Forschungsfirma OpenAI integriert. ChatGPT können dadurch »zeitnähere und aktuellere Antworten« liefern. Zudem könne das System seine Antworten nun mit Informationen aus dem Web begründen und darüber hinaus zu vertiefenden Informationen verlinken.