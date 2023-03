Als wir im SPIEGEL Anfang März einen ganzen Titelkomplex zum Thema künstliche Intelligenz (KI) veröffentlichten, verwendeten wir mehrfach Begriffe wie Wettrüsten, Wettlauf und Wettbewerb. Das passte meinem Empfinden nach gut zu den geradezu albernen Versuchen von Microsoft und Google Anfang Februar, sich mit eilig anberaumten KI-Ankündigungen gegenseitig aus dem medialen Rampenlicht zu schubsen.

Schon damals gab es Pannen, wie etwa einen Faktenfehler in Googles erster Pressemitteilung zu Bard, dem hauseigenen Chatbot und ChatGPT-Konkurrenten. Doch auch jetzt scheint noch zu gelten: Wer bremst, verliert. Move fast and break things , notfalls auch die Grammatik.

Microsoft jedenfalls hat am Dienstag mit der schrittweisen Einführung eines Text-zu-Bild-Generators in die chatbasierte Version seiner Suchmaschine Bing begonnen. Wer einen der frühen Zugänge hat, soll nun nach und nach die Möglichkeit bekommen, Bing nicht nur in natürlicher Sprache um Informationen zu bitten, sondern auch um eigens erzeugte Bilder. Die Technologie dahinter basiert auf DALL-E von OpenAI. Wer noch keinen Zugang hat, kann das Ganze unter bing.com/create ausprobieren. Die Website begrüßt deutsche Nutzerinnen und Nutzer mit dem Satz »Erstellen Bilder ab Wörter mit KI«.

Klarer kann man wohl kaum zeigen, dass Sorgfalt derzeit nicht die allerhöchste Priorität hat. Vielleicht hätte jemand bei Microsoft eine externe KI für die Übersetzung aus dem Englischen verwenden sollen: DeepL zum Beispiel bekommt das wunderbar hin.