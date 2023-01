Azure ist die Cloud hinter ChatGPT und DALL-E

Doch auch in Microsofts Produktpalette wird sich der Deal manifestieren. »Microsoft wird die Modelle von OpenAI in unseren Endkunden- und Unternehmenskundenprodukten einsetzen«, heißt es in der Ankündigung. Spekuliert wird über eine Integration der Technik in Microsofts Suchmaschine Bing als auch in die Officeprodukte. Berichten zufolge könnte das zum Teil noch im laufenden Quartal seinen Anfang nehmen.