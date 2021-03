Microsoft-Sicherheitslücke Umweltbundesamt legt sein komplettes E-Mail-System in Quarantäne

Sicherheitslücken in Microsoft-Exchange-Servern halten Unternehmen und Behörden weltweit in Atem. In Deutschland ist unter anderem das Umweltbundesamt betroffen. Auch für Firmen gilt die Lage als »sehr ernst«.