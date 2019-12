Kringel, Häkchen, Zickzack-Strich So bearbeiten Sie Word-Texte mit Tablet und Stift

Viele korrigieren und überarbeiten Texte lieber mit Papierausdruck und Kugelschreiber als am Rechner. Dabei geht das mit einem Windows-Tablet mit Eingabestift sowie Microsoft Word noch viel besser. Das ist besonders praktisch, wenn gerade kein Drucker zur Verfügung steht oder schlicht der Platz fehlt - etwa im Zug oder Flugzeug.

Die simpelste Methode ist es, Tablet-Display und Stift genau so zu benutzen, wie Sie Korrekturen auf Papier vornehmen, also in das Dokument zu malen und zu schreiben. Wählen Sie im Zeichnen-Menü einen beliebigen virtuellen Stift und kritzeln Sie drauflos.

Für Word bleibt alles, egal ob simple An- oder Durchstreichungen oder Textanmerkungen, lediglich eine Ansammlung von Grafikobjekten, die sich in keiner Form auswerten oder gar in digitalen Text umwandeln lassen. Die eigentlichen Korrekturen nimmt man später ganz konventionell einzeln per Tastatur vor. Danach löscht man die Grafikobjekte wieder.

Das geht auf Wunsch auch auf einen Rutsch, nämlich über Überprüfen/Freihand ausblenden/Alle Freihandanmerkungen im Dokument löschen.

Korrektur-Gesten

Wenig bekannt ist eine andere Stift-Funktion in Word. Damit lassen sich Korrekturen anhand einer Handvoll spezieller, leicht zu erlernender Gesten sofort ausführen. Dazu kennt Word einen eigenen Modus, den Sie über Zeichnen/Freihand-Editor und den Menüeintrag Freihand-Editor aktivieren einschalten. Wählen Sie dann einen beliebigen Stift aus der Palette im Zeichnen-Menü, jedoch keinen Textmarker. Die Korrekturzeichen, die Sie damit in den Text malen, werden nur kurz zur Kontrolle angezeigt und verschwinden dann sofort wieder.

Um ein Wort in zwei Teile zu trennen und dazwischen ein Leerzeichen einzufügen, zeichnen Sie an der gewünschten Stelle einen senkrechten Strich. Zwischen zwei Wörter platziert, fügt die Geste hingegen eine Absatzmarke ein, sie entspricht also einem Druck auf die Eingabetaste. Dasselbe passiert, wenn Sie ein gespiegeltes L zeichnen. Gewöhnen Sie sich lieber Letzteres an, denn das funktioniert auch mitten in einem Wort. Dabei wird die Absatzmarke hinter dem Wort eingefügt.

Um zwei Wörter miteinander zu verbinden, das Leerzeichen dazwischen also zu löschen, zeichnen Sie einen U-förmigen Bogen. Achten Sie dabei darauf, dass das Symbol beide Wörter an einem beliebigen Buchstaben berührt.

Möchten Sie einen Textabschnitt löschen, bieten sich dafür mehrere Gesten an. Einzelne Wörter oder kurze Passagen streichen Sie horizontal durch oder zerkritzeln sie mit einer Zickzacklinie. Letzteres funktioniert auch großflächig für ganze Absätze. Einfacher ist aber, diese mit einer diagonalen Linie durchzustreichen.

Microsoft; ct Mit einer Handvoll leicht zu erlernender Gesten lassen sich per Stift Textpassagen löschen, hinzufügen, Absätze erzeugen, Wörter trennen und zusammenfügen

Um einen Textabschnitt für weitere Aktionen zu markieren, malen Sie einen Kringel drumherum. Zum optischen Hervorheben von Textteilen wählen Sie als Stift einen Textmarker und nutzen dann dieselben Gesten wie für das Löschen, also horizontales Durchstreichen, Zickzacklinie oder diagonaler Strich für größere Abschnitte.

Text handschriftlich einfügen

Kurze Textpassagen können Sie auch direkt per Stift einfügen: Malen Sie an der entsprechenden Stelle - in der Regel zwischen zwei vorhandenen Wörtern - ein auf dem Kopf stehendes V. Der Inhalt des Editorfensters verblasst daraufhin und Sie können nun an beliebiger Stelle den einzusetzenden Text mit dem Stift schreiben.

Sobald Sie ein paar Sekunden nichts schreiben, wandelt die Handschrifterkennung Ihre Eingabe in Maschinentext um und setzt ihn an der Stelle ein, die Sie markiert hatten. Diese Methode erfordert ein wenig Übung und Timing, denn: Wenn Sie nicht sofort mit der Handschrifteingabe beginnen, sondern den blassen Editor-Bereich mit dem Finger antippen, wird der normale Textcursor an die gewählte Stelle gesetzt und die Bildschirmtastatur öffnet sich. Das kann ungewollt passieren, wenn Sie eigentlich per Stift schreiben möchten, dabei aber mit dem Handballen den Bildschirm berühren.

Microsoft Für das direkte Bearbeiten von Textdokumenten per Stift aktiviert man in Word zunächst den Freihand-Editor-Modus

Für längere Texteinfügungen ist diese Methode nicht so gut geeignet. Nutzen Sie dafür besser die Bildschirmtastatur, die Sie - falls Sie lieber per Hand schreiben möchten - auf Handschrifteingabe umstellen können: Tippen Sie links oben auf das Tastatursymbol mit dem Zahnrad und wählen dann das Rechteck mit dem Stift. Anstelle der Tastatur öffnet sich das zur Ink-Funktion von Windows gehörende, horizontal scrollende Eingabefeld, in dem Sie längere handschriftliche Texte verfassen können. Die werden automatisch in Maschinenschrift umgewandelt und an der aktuellen Cursorposition im Text eingefügt. Das ist übrigens keine Word-eigene Funktion, sondern ein Bestandteil von Windows Ink und funktioniert in allen Programmen unter Windows 10.

Überarbeitungsmodus und Kommentare

Die auch schon in früheren Word-Versionen vorhandenen Überarbeitungs- und Kommentarfunktionen sind besonders hilfreich, um Texte zu korrigieren, die jemand anderes geschrieben hat. Die Überarbeitungsfunktion dokumentiert alle Änderungen durch spezielle Markierungen, anstatt sie direkt auszuführen. Die Kommentarfunktion ermöglicht Randanmerkungen, die sich bestimmten Textpassagen zuordnen lassen. Beide Funktionen unterstützen die Stifteingabe zwar nicht direkt, lassen sich aber problemlos mit den bisher gezeigten Methoden kombinieren.

Für die Überarbeitungsfunktion ist es nämlich egal, auf welche Art Textpassagen gelöscht oder ergänzt wurden. Wenn Sie den Überarbeitungsmodus zuvor im Menü Überprüfen mit Änderungen nachverfolgen aktiviert haben, werden auch per Stift und Korrekturgesten vorgenommene Änderungen farblich oder mit Durchstreichungen markiert und lassen sich später einzeln oder gesammelt annehmen oder ablehnen.

Für Randnotizen nutzen Sie die konventionelle Kommentarfunktion, anstatt Text per Stift an den Rand zu malen. Wenn Sie die Anmerkungen handschriftlich verfassen wollen, stellen Sie - wie zuvor bei den Textergänzungen gezeigt - die Bildschirmtastatur auf Handschrifteingaben um. Die Kommentare erscheinen dann im Dokument nicht mehr in Handschrift, sondern wie gewohnt als digitaler Text in Sprechblasen am Rand.

Gegenüber der Korrektur auf Papier braucht das Überarbeiten mit Tablet und Stift ein wenig Umgewöhnung und Übung. Nach einer Weile geht es aber mindestens genauso gut von der Hand und bringt zudem einige deutliche Vorteile - vom Papier-Sparen ganz abgesehen.

Stifteingabe in den übrigen Office-Programmen

Den Freihand-Editor zum Bearbeiten von Texten gibt es nur in Microsoft Word; in Excel, PowerPoint oder Outlook fehlt er. Outlook hat mit dem Stift überhaupt nichts am Hut und nutzt diesen lediglich als Mausersatz. Excel bietet Stiftnutzern dieselben Zeichenfunktionen wie Word für handschriftliche Notizen oder Markierungen und produziert dabei ebenfalls nur verschiebbare Grafikobjekte.

Wie auch in Word und PowerPoint steht in Excel zudem ein Formeleditor zur handschriftlichen Eingabe mathematischer Ausdrücke zur Verfügung. Der lässt sich wider Erwarten aber nicht für Rechenformeln in Tabellenzellen verwenden. Dafür müssen Sie wieder die (Bildschirm-)Tastatur bemühen, auf Wunsch auch im Handschrift-Modus.

Ein bisschen mehr lässt sich in PowerPoint mit dem Stift anstellen: Neben den Maloptionen inklusive geometrischer Formenerkennung und dem Formeleditor dürfen Sie handschriftliche Notizen an beliebiger Stelle einer Folie vornehmen. Die Funktion Freihand in Text im Menü Zeichnen wandelt einen Schriftzug in gedruckten Text um, nachdem Sie ihn mit der Stiftspitze zur Markierung eingekreist haben. Das funktioniert sogar mit einfacheren Listen mit Aufzählungszeichen.

Das Notizprogramm OneNote ist sogar stark auf Stifteingaben spezialisiert. Dabei unterscheiden sich die zwischenzeitlich aus Office entfernte, bald aber zurückkehrende Office-Version und die davon unabhängige UWP-App in Windows 10.