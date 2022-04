Der Milka-Mutterkonzern Mondelez warnt vor falschen Gewinnspielen, die im Namen seiner Schokoladenmarke aktuell in sozialen Netzwerken kursieren. »Wir sehen das immer wieder, etwa bei WhatsApp«, sagte eine Mondelez-Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Die Initiatoren solcher fragwürdigen Gewinnspiele verfolgten demnach meist den Zweck, an persönliche Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu gelangen. Milka habe mit jenen Gewinnspielen nichts zu tun, teilte die Deutschland-Zentrale von Mondelez in Bremen mit.

Wie die »Bild«-Zeitung am Mittwoch berichtete , werden Nutzerinnen und Nutzer derzeit etwa im Messenger WhatsApp zu einem angeblichen Milka-Oster-Gewinnspiel eingeladen. In holprigem Deutsch werden dabei »kostenlose Oster-Geschenkkörbe« versprochen. Neben zum Werbespruch »Lasst uns Ostern zarter machen« sind in der Anzeige ein lilafarbener Schokohase und weitere Milka-Produkte zu sehen. Der Link in der Nachricht führt allerdings nicht auf die Milka-Website, sondern auf eine Seite unbekannter Dritter.