Missverständliche Emojis Lieber keine Auberginen im Firmen-Chat

Der Firmenchat gehört mittlerweile für viele Deutsche zum Arbeitsalltag – und damit auch der Gebrauch von Emojis. In einer internationalen Umfrage von Slack und Duolingo gaben 60 Prozent der Befragten an, auch im professionellen Umfeld die verspielten Bildchen einzusetzen. Doch wenn man die Büroangestellten befragt, was die einzelnen Emojis konkret bedeuten, offenbaren sich viele Missverständnisse.