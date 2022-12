Mobbing mit KI-Tools Jedes Ihrer Fotos kann gegen Sie verwendet werden

Denn Dreambooth funktioniert auch mit Porträtfotos. Wer die Software mit drei bis fünf Bildern von sich selbst füttert, den zeichnet sie anschließend in beliebige Motive hinein. Aber das ist nicht das, was böswillige Menschen tun würden. Sie würden stattdessen Fotos von anderen Personen nehmen und sie in extrem unvorteilhaften Umgebungen und Situationen zeigen lassen: Ex-Partnerinnen, Mitschüler, verhasste Kollegen, politische Gegnerinnen. Das Bildmaterial könnte aus Social-Media-Profilen oder aus Videos stammen.

Die digital erstellten Bilder sind nicht perfekt: Wer genau hinsieht, erkennt Hinweise darauf, dass es sich um computergeneriertes Material handelt. Aber der Versuch von »Ars Technica« mit einer echten Person war dem Artikel zufolge derart gelungen, dass eine Veröffentlichung der Bilder den Ruf der freiwilligen Testperson hätte ruinieren können.

Also erzeugte die Redaktion – wiederum mit KI – vorsichtshalber Bilder einer nicht existenten Person, die sie John nannte, und fütterte Dreambooth damit. Im Anschluss konnten die Journalisten »John« jeweils in Sekundenschnelle zum Clown, zum Anhänger einer paramilitärischen Gruppe, zum Einbrecher, zum Pornostar oder zum Drogenkonsumenten machen.

Die Technik ist frei verfügbar und lässt sich nicht mehr einfangen

Was mit »John« möglich ist, würde mit jedem Menschen funktionieren, von dem man ein paar Trainingsfotos findet. Natürlich braucht man nicht zwingend eine KI, um ein Foto zu fälschen, dazu reichen auch Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop. Aber KI-Tools erleichtern und beschleunigen den Prozess dermaßen, dass der Aufwand keine Hemmschwelle mehr darstellt. Die Technik ist in der Welt, frei zugänglich und damit nicht mehr einfangbar. »Jeder sollte wissen, dass so etwas jetzt möglich ist«, schreibt »Ars Technica«-Reporter Benj Edwards. Sein erster Lösungsvorschlag ist so drastisch wie aussichtslos: »Im Moment können Sie versuchen, alle Ihre Fotos aus dem Netz zu bekommen. Vielleicht ist das eine gute Idee.«

Aber realistisch sei das nicht, räumt er ein. Und da gebe ich ihm recht. Ich habe genau das mal selbst versucht, weil ich nicht länger ungefragt in irgendwelche Trainingsdatenbanken für Gesichtserkennungssoftware gesteckt werden wollte . Doch auch mit wochenlangen Anstrengungen gelang es mir nicht, alle Aufnahmen von mir aus dem Internet zu entfernen.