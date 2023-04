»Unsere Antennen suchen ein Zuhause« – so steht es pink auf blauem Himmel-Hintergrund. Die Deutsche Telekom sucht mit einer Plakataktion und mit Zeitungsannoncen geeignete Standorte für ihre Mobilfunkantennen in Überlingen. Denn die fehlen dem Netzbetreiber in der zweitgrößten Stadt im Bodenseekreis, um die Grundversorgung sicherstellen zu können. Wer einen Standort anzubieten hat, schließt dafür mit der Deutschen Funkturm – einer Telekom-Tochter, die für den Mastbau zuständig ist – einen Mietvertrag. Die Laufzeit beträgt zehn bis 15 Jahre, die Miete ist Verhandlungssache. Eine Orientierungshilfe ist nach Angaben der Telekom der örtliche Mietpreisspiegel.

Der Stadt selbst war die Plakataktion nicht bekannt, sie fände auf Flächen statt, »die nicht von der Stadt gesteuert und betreut werden«, sagt Stadtsprecherin Andrea Winkler. Generell sei ein »gutes Mobilfunknetz vorhanden« – ausbaufähig sei aber die 5G-Abdeckung. Das zeigt auch die Mobilfunk-Monitoring-Karte : Überlingen selbst wird von der Telekom zwar größtenteils mit 5G versorgt – zu erkennen an einer orangefarbenen Markierung – im Ort Goldbach sind allerdings einige Stellen grau: Dort gibt es kein 5G von der Telekom.

Dem Provider ist das bewusst. Er nennt Goldbach als Ort, in dem dringend neue Mobilfunkmasten installiert werden müssen. Außerdem sucht die Telekom händeringend Antennenplätze entlang der Nußdorfer Straße und im Dorf Oberried. Dort geht es sogar um eine Stelle, die für alle Betreiber relevant ist, da das Netz an dieser Stelle nicht ausreicht. Durch den Auftrag der Bundesnetzagentur ist die Telekom für die Versorgung verantwortlich: Sie muss einen Standort finden, an dem auch die anderen Netzbetreiber ihre Mobilfunktechnik platzieren dürfen. Generell sei das Netz in der Innenstadt und an der Seepromenade an der Belastungsgrenze.